Проверено материально-техническое снабжение личного состава ВС Азербайджана в Карабахе

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова исполняющий обязанности начальника Штаба материально-технического обеспечения генерал-майор Гадир Насибов посетил освобожденные от оккупации территории.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, генерал-майор Г.Насибов поинтересовался социально-бытовыми условиями, материально-техническим обеспечением, морально-психологическим состоянием личного состава и дал соответствующие поручения в связи с проводимыми здесь ремонтно-строительными работами.

Встретившись с военнослужащими, несущими боевое дежурство на освобожденных территориях, генерал-майор Г.Насибов от имени руководства Министерства обороны поздравил личный состав с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, пожелал крепкого здоровья и успехов в почетной службе.

Военнослужащим были вручены праздничные гостинцы, было отмечено, что благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, ускоренными темпами продолжается работа, направленная на улучшение социально-бытовых условий военнослужащих.

В заключение были донесены соответствующие поручения Министра обороны по дальнейшему улучшению обеспечения личного состава и качественному проведению ремонтно-строительных работ.