https://news.day.az/politics/1421985.html Раненый армянами в Карабахе сотрудник Bakcell рассказал о произошедшем - ВИДЕО
Раненый армянами в Карабахе сотрудник Bakcell рассказал о произошедшем - ВИДЕО
Раненый армянскими вооруженными бандформированиями сотрудник ООО Bakcell 28-летний Анар Рагимли помещен сегодня в одну из больниц города Гянджи, сообщает Day.Az со ссылкой на AzTV.
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