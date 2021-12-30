Раненый армянами в Карабахе сотрудник Bakcell рассказал о произошедшем

Раненый армянскими вооруженными бандформированиями сотрудник ООО Bakcell 28-летний Анар Рагимли помещен сегодня в одну из больниц города Гянджи, сообщает Day.Az со ссылкой на AzTV.

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