Солидарность азербайджанцев мира на новом этапе

2021 год был весьма знаменателен для Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой (ГКРД) и нашей диаспоры.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в текущем году диаспорские организации провели в ряде зарубежных стран собрания, выставки, демонстрации и другие необходимые мероприятия, связанные с усилением солидарности азербайджанцев мира, координацией деятельности азербайджанских диаспорских организаций, доведением до мировой общественности правды о политике сепаратизма, экстремизма, терроризма и "прихватизации", осуществляемой Арменией в регионе Южного Кавказа, предотвращением кампаний, организуемых армянской диаспорой и лобби против нашей страны. Кроме того, в такие даты, как трагедия 20 Января, Ходжалинский геноцид, Новруз байрамы, 28 Мая - День Республики, 9 Ноября - День государственного флага, 12 Декабря - День памяти Гейдара Алиева, были проведены мероприятия различного формата.

При поддержке ГКРД организованы поездки зарубежных журналистов, фотографов и историков в Карабах. Oни своими глазами увидели вандализм, учиненный Арменией за 30 лет оккупации на азербайджанских землях, и довели его до международной общественности.

Основу деятельности комитета в нынешнем году, несомненно, составили первая годовщина исторической Победы, одержанной нами в 44-дневной Отечественной войне, и пропаганда в мире карабахских реалий. В связи с 8 Ноября - Днем Победы в 47 странах было проведено в целом 166 мероприятий, в том числе 41 акция, 101 встреча, конференция и круглый стол, 8 онлайн-встреч, опубликовано 16 статей. Наши соотечественники, земляки, проживающие в отдельных странах, диаспорские организации, координационные советы азербайджанцев и дома Азербайджана организовали в связи с 8 Ноября - Днем Победы мероприятия различного формата и проделали работу по целому ряду направлений. Так, влиятельным структурам, международным организациям адресованы письма, обращения и заявления по данной теме, в зарубежных СМИ опубликованы статьи и интервью, подготовлены телерадиопрограммы, а также видеоролики, обеспечено передвижение автомобилей с LED экранами, на которых были отражены изображения исторических архитектурных и религиозных памятников в Шуше и других освобожденных от оккупации городах Азербайджана, нашего трехцветного государственного флага, на железнодорожных вокзалах, станциях, в поездах метро и трамваях установлены цифровые табло, постеры и баннеры с лозунгом "8 Ноября - День Победы!", а на нью-йоркской площади "Times Square" - билборд со словами "8 November. #KarabakhisAzerbaijan #Zafar", Президентский центр Бориса Ельцина в российском городе Екатеринбург и 10 зданий в Лондоне были освещены цветами флага Азербайджана. Руководство и сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой присутствовали и выступали на мероприятиях по случаю Дня Победы, проведенных в различных странах.

В 2021 году Государственный комитет организовал четыре поездки представителей диаспоры в Шушу под лозунгом "Мы находимся в Шуше благодаря железному кулаку!". В первой поездке, состоявшейся 27 июля, приняли участие 75 наших соотечественников из 25 стран. Во второй поездке, состоявшейся 17 августа, приняли участие 99 представителей диаспоры из 25 стран. В третьей поездке в Шушу, организованной 9 октября, приняли участие 55 представителей диаспоры из 19 стран. А 2 декабря в Шуше побывали 28 представителей диаспоры из 13 стран. В рамках поездки представители диаспоры побывали на главной площади культурной столицы Азербайджана города Шуша - "Базарбаши", Джыдыр дюзю, площади, где установлены "Расстрелянные скульптуры", подвергшиеся армянскому вандализму, месте подписания "Шушинской декларации", у Гянджинских ворот, посетили дом Хуршидбану Натаван, родник "Xaн гызы", мечети Саатлы, Ашагы и Юхары Говхарага и другие достопримечательности. Наши соотечественники ознакомились с проводимыми в древнем городе работами по реконструкции и благоустройству. Представители диаспоры, впервые за последние 30 лет побывавшие в Шуше, выразили признательность Верховному главнокомандующему и азербайджанской армии, подарившим им это счастье.

По инициативе и при поддержке Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой в зарубежных странах функционируют воскресные азербайджанские школы "Карабах". В настоящее время в школах "Карабах" в 6 городах мира получают образование более 250 детей. Это - Оттава (Канада), Нант (Франция), Берн (Швейцария), Bаршава (Польша), Стокгольм (Швеция) и Лондон (Великобритания). Учащимся преподаются уроки "Азербайджанский язык и литература", "Азербайджан и мировая история", уроки рисования и фортепиано. Для азербайджанцев, проживающих за рубежом, подготовлен специальный учебник. Кроме того, нашим соотечественникам за рубежом отправлен учебник "Aзербайджанский язык", подготовленный для азербайджанских детей 6-10-летнего возраста, проживающих за рубежом, и изданный с грифом Министерства образования и при финансовой поддержке ГКРД. Одновременно создана возможность для приобретения книги в электронном формате после регистрации на официальном интернет-сайте комитета.

B этом году Государственный комитет по работе с диаспорой призвал азербайджанскую диаспору и проживающих за рубежом азербайджанцев в целом сделать денежные перечисления в Фонд "Yaşat", оказать материальную и моральную помощь нашим гази, семьям шехидов и гази. B результате этого важного призыва 29 aпреля - 31 мая 2021 года состоялся благотворительный марафон "Yaşat", сопровождавшийся высокой активностью азербайджанской диаспоры, в течение почти 7 часов марафон транслировался по Азербайджанскому телевидению в формате видеозаписи. Комитет организовал эту работу на высоком уровне, благотворительный марафон увенчался перечислением в Фонд "Yaşat" более 1 миллиона манатов.

Внимание и забота господина Президента и уважаемой Первого вице-президента, их рекомендации призывают к единству и взаимодействию. В настоящее время функционируют 14 координационных советов азербайджанцев, охватывающих 33 страны мира и более 130 диаспорских организаций. Это - координационные советы азербайджанцев Польши, Италии, Испании, Германии, Франции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Бельгии и Нидерландов, Швейцарии, Украины, Америки, прибалтийских, скандинавских, восточно-европейских и арабских стран. Диаспорские организации в Украине объединились под названием Верховная Рада азербайджанцев.

Важное место в координации деятельности азербайджанских диаспорских организаций занимают также дома Азербайджана. В 2021 году количество домов Азербайджана по странам мира достигло 16. Они функционируют в Таллине, Варшаве, Будапеште, Брюсселе, Зальцбурге, Барселоне, Кельне, Берлине, Мюнхене, Киеве, Одессе, Анкаре, Игдыре, Каире, Марнеули и Салониках.

Министерство здравоохранения провело при особой поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества Медицинский симпозиум "Победа". Симпозиум проходил с 28 октября по 1 ноября в Баку, Гяндже и Гейгеле. Он служит подтверждением таких высказываний Президента Ильхама Алиева, как "Самый большой наш ресурс - грамотность людей. Эффективно используя свои возможности, мы должны превратить материальный капитал в человеческий капитал, что и делаем", "Существующие и активизирующиеся сегодня в мире азербайджанские общины -поддержка и для нашей страны".

Государственный комитет по работе с диаспорой начал проект "Диаспорская молодежь 1+1". Первыми участниками проекта, стартовавшего 15-21 декабря 2021 года, стали 18 человек из 9 стран (США, Польши, Италии, Венгрии, России, Украины, Беларуси, Грузии и Иордании). 9 участников являются представителями зарубежной молодежи, а 9 - азербайджанской молодежи, проживающей за рубежом. Согласно проекту, каждый представитель азербайджанской молодежи привез с собой из-за рубежа одного сверстника. Цель заключается в доведении до мировой общественности правды о политике сепаратизма, экстремизма, "прихватизации", осуществляемой Арменией в регионе Южного Кавказа, предотвращении кампаний, проводимых армянской диаспорой и лобби против нашей страны, в том, чтобы показать гостям мультикультуральное богатство нашей страны, а также акты вандализма, военные преступления, совершенные против наших земель и народа в период 30-летней оккупации и во время 44-дневной Отечественной войны в результате захватнической политики Армении, и стремительно продолжающийся процесс реконструкции, восстановления и созидания на освобожденных территориях.

Участники проекта посетили исторические, религиозные и культурные памятники нашей страны в Баку, Гяндже, Барде, Агдаме, Физули и Шуше.

А последнее мероприятие года состоялось 24 декабря. По случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира Государственный комитет по работе с диаспорой провел праздничную видеоконференцию под названием "Будем едины и солидарны!". В видеоконференции, проведенной под модераторством председателя ГКРД Фуада Мурадова, приняли участие 570 наших соотечественников из 67 стран. Участники мероприятия поздравили Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем. На встрече были объявлены имена группы членов диаспоры, награжденных за пропаганду азербайджанского языка и культуры в зарубежных странах, важный вклад в работу диаспоры, плодотворную деятельность в развитии двусторонних и многосторонних связей нашей страны на международной арене медалью "За заслуги в диаспорской деятельности" и благодарностью. Праздничная церемония, на которой были представлены подготовленные нашими соотечественниками различные музыкальные номера, завершилась исполнением Марша диаспоры.

Bсе это позволяет говорить о том, что 2021 год был успешным с точки зрения усиления солидарности азербайджанцев мира, координации деятельности азербайджанских диаспорских организаций.