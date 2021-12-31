Гордость за позор: Никол Пашинян в поисках гигантского фигового листа

Автор: Акпер Гасанов

Президенты и премьер-министры разных стран мира, по давно уже сложившейся традиции, выступают с предновогодним обращением к согражданам. По сути, это обращение является отчетом о проделанной за год работе, о реализованных или нереализованных планах, а также сборником новых обещаний на год грядущий. В этом смысле Армения ничем не отличается от иных государств мира.

Премьер-министр этой страны Никол Пашинян, равно как и президент РА Армен Саркисян, сделают соответствующие обращения. И в этой связи возникает всего два вопроса. Первый вопрос: что они запишут себе в актив, найдут ли ли хоть какие-то успехи в 2021 году и что, соответственно, пообещают гражданам Армении в следующем году? Второй вопрос - как отреагируют на все это граждане РА?

У меня уже есть версия ответа на оба этих вопроса. Родилась она не на ровном месте. Подсказку дал Никол Пашинян, который 30 декабря выступил на заседании правительства Армении. О, это было феерическое выступление! Это была отчаянная, в чем-то даже "героическая" попытка найти максимально большой фиговый листок, которым можно было бы скрыть стыд и срам Воваевича.

Впрочем, предлагаю рассмотреть заявления этого "гиганта мысли". Он, к примеру, утверждает, что "2021-ый стал годом проявления поствоенных последствий, и потребовались серьезные усилия для сохранения управляемости ситуации в Армении и вокруг нее". Нет, само собой разумеется, что не только в РА, а во всем мире, политики обязаны обладать способностью максимально снижать последствия своих провалов.

Попутно они склонны преувеличивать собственные достижения, выдумывая их, когда достижений не было вовсе. Но тут просто уникальный случай! Пашинян придумал уникальную "формулу успеха". Премьер-министр страны, которая почти три десятка лет игнорировала международное право, этот популист, сделавший целый ряд провокационных заявлений и шагов, приведших к 44-дневной войне, которая закончилась разгромом армянской армии и вынужденной капитуляцией Армении, весьма своеобразно оценивает поствоенный период.

Никол Воваевич, по сути, предлагает вооружиться лупой, дабы разглядеть какие-то "серьезные усилия", благодаря которым гражданам РА не стало хуже, чем сейчас. Он предлагает кричать "ура", подбрасывая в воздух чепчики в связи с тем, что Армения вообще сохранилась, как государство.Возможно, что Пашинян считает, что именно так выглядит подвиг, успех, нечто героическое .

Дальше - больше. "Независимо от того, насколько мы готовы взять на себя ответственность и принимать решения, мы должны констатировать, что принятие этих решений не всегда зависит только от нас", - гордо, возможно, ожидая бурных и продолжительных аплодисментов, изрек премьер-министр Армении. И это было, по сути, предновогоднее признание им своей политической импотенции.

Нет, совершенно очевидно и беспорно, что Армения лишена многих атрибутов государственности и суверенитета. Она имеет стремительно растущий внешний долг, целые сектора ее экономики являются уже и не армянскими вовсе, а границы этой страны охраняют пограничники из России. Все это так, но все же забавно выглядит попытка открытого призыва гордиться тем, чего бы стоило стыдиться.

С другой стороны - а что еще остается делать Николу Пашиняну, кроме бережного развешивания предновогодней лапши на уши своего народа? Ведь поводов для реальной гордости, хоть каких-то достижений у него не было. Все попытки увильнуть от выполнения обязательств, взятых Арменией на себя после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, с грохотом провалились.

И вот, мы уже видим, что Пашинян вынужденно делает конструктивные заявления. Он поступает так, ибо Азербайджан усиливает свои позиции повсеместно. Нашу страну открыто поздравляют с победой в 44-дневной войне. Причем это делают даже союзники Армении. Провалилась и ставка Армении на кризис в азербайджано-иранских отношениях. Его нет, а официальный Тегеран признал новый статус-кво.

В экономике РА все так же грустно и ужасно. С демографическим кризисом, на фоне всего происходящего, также никак не справится - народ продолжает бежать из страны-лузера Южного Кавказа. Плюс, усиливается раскол в армянском обществе, на горизонте маячит жесткое гражданское противостояние. Чем, в этих условиях, гордиться Пашиняну? С какими речами ему выходить к народу?

Правильно, именно с теми, смысл которых сводится к предложению радоваться тому, что провалы были не столь провальными. Мол, все могло быть еще хуже, и самой Армении уже могло не быть. Как граждане РА отреагируют на такой морально-нравственный и политический кульбит в исполнении своего премьер-министра, прогнозировать не берусь. Скажу лишь, что Армения получила то, чего заслужила. И согласятся с этим граждане РА или не согласятся - не имеет ровным счетом никакого значения. Это - очевидный факт. Который так забавно пытаются и еще будут пытаться обыграть действующие и будущие правители Армении.