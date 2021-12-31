Главный советник президента Турции поздравил Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев всего мира
День солидарности азербайджанцев всего мира, когда азербайджанские тюрки едины словом, мыслями, действиями. Это день, который они отмечают, объединившись в ответ тем, кто пытается их разлучить.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный советник президента Турции Ялчын Топчу.
"Поздравляю с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев всего мира и с Новым годом, желаю азербайджанским братьям исполнения всех желаний в новом году. Посвящаю героическому азербайджанскому народу, доблестной армии и Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, освободивших в 44-дневной Отечественной войне карабахские земли, которые 30 лет находились под оккупацией, стихи поэта тюркского и исламского мира Абдуррахима Каракоча", - отметил Топчу.
Yaza dönsün qışınız, bayramlar bayram olsun.
Dərd görməsin başınız, bayramlar bayram olsun.
Otlar tikanlar dolsun Nəmrutların canına,
Asan olsun işiniz, bayramlar bayram olsun
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