Главный советник президента Турции поздравил Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев всего мира

День солидарности азербайджанцев всего мира, когда азербайджанские тюрки едины словом, мыслями, действиями. Это день, который они отмечают, объединившись в ответ тем, кто пытается их разлучить.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный советник президента Турции Ялчын Топчу.

"Поздравляю с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев всего мира и с Новым годом, желаю азербайджанским братьям исполнения всех желаний в новом году. Посвящаю героическому азербайджанскому народу, доблестной армии и Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, освободивших в 44-дневной Отечественной войне карабахские земли, которые 30 лет находились под оккупацией, стихи поэта тюркского и исламского мира Абдуррахима Каракоча", - отметил Топчу.

Yaza dönsün qışınız, bayramlar bayram olsun.

Dərd görməsin başınız, bayramlar bayram olsun.

Otlar tikanlar dolsun Nəmrutların canına,

Asan olsun işiniz, bayramlar bayram olsun