Военнослужащие сухопутных войск Азербайджана получили награды и праздничные гостинцы

По поручению Министра обороны заместитель министра обороны-командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев по случаю праздников посетил подведомственные командованию воинские части, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Заместитель министра поинтересовался социально-бытовыми условиями и условиями службы личного состава.

Личному составу были переданы поздравления Министра обороны по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Генерал-лейтенант дал соответствующие поручения по повышению бдительности, особенно в праздничные дни, организации боевого дежурства и службы войск, дальнейшему наращиванию боеспособности личного состава.

В заключение военнослужащим были вручены праздничные гостинцы, награждены отличившиеся на военной службе.