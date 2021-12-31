Группа азербайджанских военнослужащих прошла курс коммандос в Турции

Очередная группа азербайджанских военнослужащих прошла курс коммандос в Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщило турецкое Министерство национальной обороны.

Состоялась церемония выпуска 360 азербайджанских военнослужащих, прошедших курс коммандос, проведенные в Командовании и учебном центре горных коммандос в поселке Эгирдир Испарты.