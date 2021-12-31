https://news.day.az/politics/1422238.html Группа азербайджанских военнослужащих прошла курс коммандос в Турции - ФОТО
Группа азербайджанских военнослужащих прошла курс коммандос в Турции - ФОТО
Очередная группа азербайджанских военнослужащих прошла курс коммандос в Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщило турецкое Министерство национальной обороны.
Состоялась церемония выпуска 360 азербайджанских военнослужащих, прошедших курс коммандос, проведенные в Командовании и учебном центре горных коммандос в поселке Эгирдир Испарты.
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