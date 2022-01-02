У Армении нет никаких шансов противостоять Азербайджану.

Об этом в интервью для проекта "Лишь бы не было войны" российского издания "Московский комсомолец" заявил политолог Василий Кашин, отвечая на вопрос о том, существует ли вероятность того, что в следующем году Армения не попытается взять реванш у Азербайджана передает Day.Az.

"Еще до конфликта 2020 года она была более слабым в военном отношении государством по сравнению со своим соседом, а после того, как большая часть вооруженных сил Армении была разгромлена, ни о каком реванше не может быть и речи"- сказал политолог.

По его словам, могут периодически происходить локальные перестрелки на границе, но у армян нет ни сил, ни возможностей противостоять Азербайджану.

Политолог отметил, что Армении не стоит надеяться в этом вопросе на Иран.

"Что касается Ирана, то вмешательство в войну на стороне Армении означает неизбежный конфликт с Турцией, а это просто не в интересах Тегерана, у которого сверхнапряженные отношения с Израилем и напряженные - с США. К тому же Иран не является для Армении прочным союзником, на которого можно было бы положиться", - отметил Кашин.