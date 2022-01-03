Создание бригад коммандо является месседжем Армении и её покровителям. Данный шаг является наглядным свидетельством того, что ВС Азербайджана и впредь будут совершенствоваться для обеспечения безопасности территорий страны.



Об этом Day.Az сказал военный эксперт Адалят Вердиев.





По словам нашего собеседника, новосозданные силы коммандо прошли особую подготовку подразделения и предназначены для выполнения специальных задач.



"Бригада коммандо также будет действовать как подразделение, в котором будут подготавливаться кадры для службы в спецназе", - пояснил он.



Военный эксперт отметил разницу в боевом назначении, составе, а также обязанностях военнослужащих подразделений коммандо.



"По важности задач можно выделить спецназ, коммандо и разведку. В 2022 году количество воинских подразделений типа коммандо возрастет.



Морально-психологическая боеспособность азербайджанской армии находится на самом высоком уровне, серьезное внимание вопросам безопасности и обороны уделяется и после Второй карабахской войны", - подытожил Адалят Вердиев.

Абдул Керимханов