Создание бригад коммандо является месседжем Армении и её покровителям - военный эксперт для Day.Az
Создание бригад коммандо является месседжем Армении и её покровителям. Данный шаг является наглядным свидетельством того, что ВС Азербайджана и впредь будут совершенствоваться для обеспечения безопасности территорий страны.
Об этом Day.Az сказал военный эксперт Адалят Вердиев.
По словам нашего собеседника, новосозданные силы коммандо прошли особую подготовку подразделения и предназначены для выполнения специальных задач.
"Бригада коммандо также будет действовать как подразделение, в котором будут подготавливаться кадры для службы в спецназе", - пояснил он.
Военный эксперт отметил разницу в боевом назначении, составе, а также обязанностях военнослужащих подразделений коммандо.
"По важности задач можно выделить спецназ, коммандо и разведку. В 2022 году количество воинских подразделений типа коммандо возрастет.
Морально-психологическая боеспособность азербайджанской армии находится на самом высоком уровне, серьезное внимание вопросам безопасности и обороны уделяется и после Второй карабахской войны", - подытожил Адалят Вердиев.
Абдул Керимханов
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