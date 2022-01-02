Главный секрет успеха Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Отличительной чертой, характерной особенностью любого заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева является то, что они всегда претворяются в жизнь. Глава нашего государства тем и отличается от столь популярных, но мало чем полезных для своих стран политиков-популистов, что имеет солидный багаж побед, выполненных обещаний.

Поэтому любые его утверждения расцениваются в мире и, естественно, в Азербайджане, как гарантия реализации даже самых, на первый взгляд, невероятных проектов. И именно поэтому обращение Президента Ильхама Алиева к народу по случаю Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира столь внимательно слушали не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Сразу отмечу, на мой взгляд, самый важный и точный момент в нынешней речи главы нашего государства. Он подчеркнул, что сегодня азербайджанцы мира во всех странах, где они проживают, ходят с высоко поднятой головой и по праву гордятся своей исторической родиной - Азербайджаном. Это правда. Более четверти века длилась оккупация наших земель со стороны Армении. Все эти годы были сущим адом для каждого азербайджанца, вне зависимости от страны его проживания.

Да, мы гордились и продолжаем гордиться высокими темпами роста экономики страны. Мы и раньше указывали на то, что Азербайджан является экономическим и политическим лидером Южного Кавказа. Мы с гордостью рассказывали обо всех грандиозных проектах, реализованных в регионе благодаря воле, принципиальности, твердости и решительности руководства республики.

Мы знали о силе нашей армии, верили в ее способность решать все поставленные задачи. Тем более, что были уже примеры, подтверждающие это. В частности, итоги четырехдневной войны 2016 года, когда впервые была доказана наивность веры армянской стороны в миф о "непобедимости" ее армии. Азербайджанская армия тогда за считанные дни освободила свыше 20 квадратных километров нашей Родины, взяв под контроль ряд стратегически важных высот.

И все же, рассуждая глобально, нам действительно было не по себе, когда не только армяне, но и представители разных стран, эксперты разного уровня и просто обыватели задавали всего один вопрос: "Почему, при всем тотальном превосходстве Азербайджана над Арменией, 20% азербайджанской территории все еще находятся под армянской оккупацией?". Сложно словами описать те эмоции, которые переполняли каждого из нас в эти моменты.

К счастью, все это в прошлом. Десятки миллионов азербайджанцев, проживающих в десятках же разных странах мира теперь ходят с гордо поднятой головой, с радостью рассказывают о героической победе нашей армии под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в 44-дневной войне. Да, это была историческая, уникальная по срокам достижения поставленной задачи, победа.

Ее уникальность состоит не только в использовании БПЛА, но и в массовом героизме наших солдат и офицеров, каждый из которых готов был отдать жизнь за освобождение Родины. Взятие Шуши и вовсе детально изучается тактиками и стратегами ратного дела в самых передовых мировых военных центрах, институтах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев доказал, что все, даже на первый взгляд невозможное, достижимо.

"Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак!", - заявил он, в ответ на провокационные речи руководителей Армении. Время показало, кто был прав. Наша страна одержала величайшую победу, и отныне наш народ не будет ежегодно отмечать траурные даты оккупации Шуши, Агдама, Физули, Кяльбаджара и иных земель, что более четверти века находились под армянской оккупацией.

Теперь мы с гордостью рассказываем о том, сколь уникальна была наша победа и сколь уникальны темпы восстановления освобожденных территорий. Возрождение Карабаха из руин, превращение его в цветущий край ведется за счет государственного бюджета Азербайджана. И в этом смысле наша страна также уникальна. Это еще один повод для гордости.

Лидеры наших диаспорских организаций, проживающие за пределами Азербайджана, отечественные журналисты, каждый из нас с радостью и гордостью рассказывает обо всем этом в СМИ стран своего проживания. Мы счастливы организовывать поездки на освобожденные территории политиков, политологов, представителей медиа из разных стран. Мы счастливы и готовы делиться счастьем, гордостью, радостью со всем миром.

И это то, за что каждый из нас благодарен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Именно он является автором этой исторической победы, этой невероятной стратегии успеха нашей страны. Прозвучала цифра - 32 раза за прошедший год глава государства посетил освобожденные территории. Это невероятно! Говорю как человек, совершивший поездку в освобожденную Шушу.

Дорога эта очень долгая, после одной такой поездки восстанавливаешься несколько суток. А Президент Азербайджана совершил 32 таких вояжа. Это и есть истинный патриотизм, истинная забота о каждой пяди нашей земли.Это и есть правила поведения политического деятеля мирового масштаба. Это и есть секрет успеха Президента Ильхама Алиева и объяснение его уже достигнутых и будущих побед. Тех, которыми будет изумлен весь мир и которыми будут гордиться десятки миллионов азербайджанцев, проживающих в различных государствах нашей планеты.