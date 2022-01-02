"Для меня время всегда мчится галопом..." Памяти Рамиза Абуталыбова...

Автор: Заместитель генерального директора АМИ Trend Джамиля Оджагова

Он мог бы, наверняка, стать успешным спортсменом, ведь в 1956 году был серебряным призером первенства Баку по гребле на байдарках и каноэ... Мог бы стать геологом и открыть новое месторождение нефти, ведь закончил геологический факультет АГУ, но он не стал ни тем, ни другим... А стал известным советским дипломатом, видным общественным деятелем, представителем СССР в ЮНЕСКО (победитель из 27 соискателей) и многие годы там проработавшим - в 1971-1979 гг и в 1985-1993 гг, Кавалером французского ордена Почётного легиона (1998, Франция), обладателем Национальной премии им.Г.З.Тагиева, заведующим отделом ЦК КП Азербайджана по зарубежным связям (1980-1984 гг) и в силу этого стоял у истоков зарождения азербайджанской диаспоры (идея эта принадлежала общенациональному лидеру Гейдару Алиеву). Внес огромный вклад в дело исследования истории азербайджанской эмиграции. И это далеко не все.

В Париже в 90-е годы выпустил четыре книги на французском языке о Карабахе и карабахском конфликте. Французские журналы "Геродот" и "Актюэль", британские "Хроника по Центральной Азии и Кавказу", "Центральноазиатский обзор" и другие уделили этим изданиям пристальное внимание. За годы работы в Москве опубликовал три десятка книг об Азербайджане на русском языке. Он также являлся автором книг об азербайджанцах - участниках движения Сопротивления. Его исследовательская деятельность ни на миг не прекращалась...

Это Рамиз Абуталыбов выступил с идеей за выдвижение Алима Гасымова на звание лучшего исполнителя мугама в мире, участвовал в работе по включению памятников культуры Азербайджана - Ичери шехер и мугама - во Всемирный список культурного наследия, это он - организатор огромного количества концертов и выставок азербайджанских деятелей культуры за рубежом...

Именно им на хранение в Государственный архив литературы и искусства Азербайджана были переданы очень важные документы, такие как архив, переданный ему Тимучин беем Гаджибейли (около 200 килограммов документов), а также документы, связанные с А.Топчибаши, Али Гасанзаде, Меджидом Мусазаде. А Мамед Магеррамов передал ему очень дорогой старинный азербайджанский ковер, который он привез и сейчас находится в Музее ковра. Несколько картин Селима Турана находятся в Фонде культуры Азербайджана и Обществе дружбы Азербайджана с зарубежными странами. Привез на родину картины нескольких азербайджанских художников из Ирана.

Но Рамиз Абуталыбов не только забрал что-то из Франции, но и оставил там многое. Ему удалось добиться, чтобы установили мемориальную доску на доме, где жил Топчибаши. И сегодня, прогуливаясь по улице Рю де Камп, 37, в 16-ом районе Парижа, парижане и гости города могут увидеть эту доску, и узнать, что с этим домом связана часть нашей, азербайджанской, истории. Это стоило таких трудов..., он очень долго вел и переговоры, и переписку с различными ведомствами, и гордился тем, что это единственная мемориальная доска азербайджанцу во Франции существует. Можно вспомнить и усилия, результатом которых стал памятник нашим бойцам в Родезе, сражавшимся за освобождение Франции.

Живя и работая во Франции, он очень близко общался с Алекпером - сыном Али Мардан бека Топчибаши, руководителем азербайджанской делегации. Сегодня именно Алекпер беку мы обязаны сохранением для истории документов о деятельности делегации. Подружился с племянником Узеир бека, сыном его брата Джейхун бека Гаджибейли Тимучином, известным тюркологом Ирен ханум Меликофф, художником Селимом Тураном - сыном Алибека Гусейнзаде, всемирно известным фотохудожником Резой Дегати, составителем первого "Толкового словаря азербайджанского языка" (с использованием арабской графики) Мамедали Таджахмади, со знаменитой писательницей Банин, внучкой Шамси Асадуллаева и Мусы Нагиева. Банин всегда называла Рамиза муаллима мостом между нею и ее родиной. И когда Рамиз муаллим вместе с эмигрантами в 1989 году создали ассоциацию "Азербайджанский дом", несмотря на свои 83 года, мадам Банин принимала посильное участие во всех акциях. Она четырежды выступила по радио, опубликовала три статьи в журнале "Панорама" и газете "Ле Монд", где доводила до французской общественности правду об известных на тот день событиях в Нагорном Карабахе.

В этой ассоциации было зарегистрировано тогда 23 человека. Первая встреча Гейдара Алиева с соотечественниками прошла в 1993 году во Франции, и тогда наш лидер смог сам увидеть первые плоды этой работы. А еще Рамиз муаллим был оптимистом и очень любил общаться с молодыми. Последним он всегда советовал - не надо роптать на судьбу, не надо искать виновных, нужно играть активную роль в жизни страны, учиться и приобретать знания, выполнять свой гражданский долг - только так можно добиться перемен к лучшему...

Ах, Рамиз Абуталыбов... Можно так долго говорить о вас и проделанной вами огромной работе - и этого будет мало... И как же больно и горько осознать - сегодня Время для вас остановилось... А помните, когда-то, это было очень давно, в 99-м, я у вас спросила: - Как вы относитесь к понятию Время, к его острой нехватке. Когда оно для вас мчится галопом, а когда ползет еле-еле?

И вы ответили: - Время - это отпущенный нам отрезок пути. А наполняют его смыслом только действия человека. Для меня время всегда мчится галопом. Не все удалось сделать, что хотелось. Но я старался не проводить время праздно...

И тогда я спросила - А что значит для вас Вчера, Сегодня, Завтра?

И услышала: - Вчера - оккупация азербайджанских земель. Сегодня - изнурительная борьба за их возвращение. Завтра - азербайджанский флаг на всех его исконных землях...

Как же хорошо, Рамиз муаллим, вы успели увидеть возвращение родных земель. Как вы радовались Победе! Вы тогда сказали: "Долго тлел Карабахский конфликт. Так долго, что не мог не взорваться. Тем более, в ситуации полного ступора в переговорном процессе. "Карабахский динамит" взорван. Осколки придется собирать Еревану".

Рамизу Абуталыбову будет посвящено много статей, уверена... Но знаете, о чем хотелось бы попросить. Однажды, в беседе о знаменитом герое Ахмедии Джабраилове, он, рассуждая о привычке журналистов зачастую приукрасить ситуацию, обронил: такого масштаба личности как Ахмедия Джабраилов не нуждаются в лакировке... Вот и мне хочется добавить: Такого масштаба личность, как Рамиз Абуталыбов, не нуждается в лакировке. Просто будем помнить его таким, каким он был - необыкновенным патриотом, профессионалом, порядочным Гражданином своей Родины... Мы будем помнить о нем - Вчера, Сегодня, Завтра...

Аллах рехмет елесин