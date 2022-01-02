Европа попала в тиски стремительно растущей инфляции

На глобальном рынке существует ряд факторов, способствующих росту цен. Однако главным фактором, безусловно, стала пандемия коронавируса. По причине пандемии в мире наблюдается глобальный экономический спад, на складах уменьшается запас продукции. Помимо этого, происходят задержки, которые наблюдались в производственном процессе.



Об этом Day.Az сказал эксперт-экономист Рашад Гасанов.



По его словам, на мировых рынках уменьшился объем предлагаемой продукции, что, в свою очередь, приводит к росту цен.



"То же самое касается и сырья. Из-за пандемии нарушились транспортные расходы. Розничная торговля полностью приостановлена. Вдобавок подорожали энергоресурсы, что также повлияло на рост цен товаров и услуг", - пояснил он.



Наш собеседник отметил, что в ряде европейских стран существенно вырос уровень инфляции.



"В Германии уровень инфляции в впервые с 1992 года превысил пятипроцентную отметку. В ноябре 2021 года потребительские цены выросли на 5,2 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Федеральное статистическое ведомство Германии называет несколько причин ускорения инфляции. В первую очередь это связано с продолжающимся повышением цен на энергоносители (+22,1%) по сравнению с ноябрем 2020 года, продовольственные товары (+4,5%), услуги (+2,8%). Та же проблема наблюдается в Швейцарии и других странах, являющихся импортерами энергоресурсов", - заключил Рашад Гасанов.



Абдул Керимханов