https://news.day.az/politics/1422626.html Почтена память генерал-майора Полада Гашимова - ФОТО
Почтена память генерал-майора Полада Гашимова - ФОТО
Группа офицеров Министерства обороны, участники Отечественной войны, представители общественности и члены семьи посетили могилу Национального Героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова в день его рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.
Участники церемонии выразили соболезнования семье шехида от имени руководства Министерства обороны, возложили цветы к его могиле, почтили его память.
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