Почтена память генерал-майора Полада Гашимова

Группа офицеров Министерства обороны, участники Отечественной войны, представители общественности и члены семьи посетили могилу Национального Героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова в день его рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.

Участники церемонии выразили соболезнования семье шехида от имени руководства Министерства обороны, возложили цветы к его могиле, почтили его память.