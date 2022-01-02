Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Состоялся телефонный разговор между Президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Согласно информации, обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнёрства между Россией и Турцией.

Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию на Южном Кавказе, вопросы сирийского и ливийского урегулирования.

Условлено о продолжении личных контактов.