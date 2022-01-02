Военнослужащий ГПС Азербайджана убил трех сослуживцев и скрылся

2 января около 18.00 в Государственную пограничную службу поступила информация об убийстве трех военнослужащих на территории отдельного пограничного подразделения "Губадлы".

Как сообщили Day.Az в ГПС, на основе полученной информации Военная прокуратура и Госпогранслужба осмотрели место происшествия, а также провели другие необходимые процессуальные следственные действия.

Предварительное расследование показало, что военнослужащий действующей военной службы младший сержант Авазлы Эльхан Магомед оглу по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия и убил военнослужащих погранзаставы, в которой он служил, старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа Исмаил оглу, младшего сержанта Джалилзаде Амиля Фуар оглу и младшего сержанта Ибрагимова Рафаиля Натиг оглу, затем бросил оружие и скрылся.

В настоящее время продолжаются меры по розыску старшего сержанта Э.Авазлы.

Военная прокуратура Губадлы возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация о ходе расследования.