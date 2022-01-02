Военнослужащий ГПС Азербайджана убил трех сослуживцев и скрылся
2 января около 18.00 в Государственную пограничную службу поступила информация об убийстве трех военнослужащих на территории отдельного пограничного подразделения "Губадлы".
Как сообщили Day.Az в ГПС, на основе полученной информации Военная прокуратура и Госпогранслужба осмотрели место происшествия, а также провели другие необходимые процессуальные следственные действия.
Предварительное расследование показало, что военнослужащий действующей военной службы младший сержант Авазлы Эльхан Магомед оглу по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия и убил военнослужащих погранзаставы, в которой он служил, старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа Исмаил оглу, младшего сержанта Джалилзаде Амиля Фуар оглу и младшего сержанта Ибрагимова Рафаиля Натиг оглу, затем бросил оружие и скрылся.
В настоящее время продолжаются меры по розыску старшего сержанта Э.Авазлы.
Военная прокуратура Губадлы возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
Будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования.
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