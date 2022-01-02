https://news.day.az/politics/1422685.html США решили не прекращать помощь Азербайджану - армяне разгневаны на Байдена
США решили не прекращать помощь Азербайджану - армяне разгневаны на Байдена
Джо Байден не сдержал свое предвыборное обещание.
Как передает Day.Az, об этом в интервью армянскому СМИ сказал редактор и издатель газеты The California Courier Арут Сасунян, комментируя разочарование армянской общины США.
"Байден заявил, что США прекратят оказывать Азербайджану военную помощь. Но он оставил закон в силе, что вызвало большой гнев среди американцев армянского происхождения", - сказал Сасунян.
По его словам, в ближайшее время со стороны США не стоит ожидать серьезных шагов или изменений, поскольку опыт прошлых лет показывает, что поддержка Армении ограничивается лишь призывами и заявлениями.
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