https://news.day.az/politics/1422691.html Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в Кяльбаджаре
Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в Кяльбаджаре
Военнослужащий азербайджанской армии Эйниев Юсиф Сулейман оглы в результате взрыва противопехотной мины в направлении поселка Баглипейе Кяльбаджарского района получил ранения, сообщили в воскресенье Day.Az в министерстве обороны.
Солдат Эйниев был эвакуирован в военно-медицинское учреждение.
По факту ведется расследование.
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