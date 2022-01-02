Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в Кяльбаджаре

Военнослужащий азербайджанской армии Эйниев Юсиф Сулейман оглы в результате взрыва противопехотной мины в направлении поселка Баглипейе Кяльбаджарского района получил ранения, сообщили в воскресенье Day.Az в министерстве обороны.

Солдат Эйниев был эвакуирован в военно-медицинское учреждение.

По факту ведется расследование.