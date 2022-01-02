Генпрокуратура о состоянии военнослужащего, подорвавшегося на мине в Кяльбаджаре

2 января около 17:00 поступила информация о том, что военнослужащий срочной действительной военной службы N-ской воинской части Кяльбаджарского района Юсиф Эйниев получил ранения в результате взрыва противопехотной мины.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в Генеральной прокуратуре Азербайджана, было установлено, что военнослужащему в военно-медицинском учреждении, куда его эвакуировали, поставили диагноз "взрывная травма, травматическая ампутация нижней трети левой ноги"

В настоящее время по факту ведется расследование в Кяльбаджарской военной прокуратуре.