https://news.day.az/politics/1422694.html Генпрокуратура о состоянии военнослужащего, подорвавшегося на мине в Кяльбаджаре
Генпрокуратура о состоянии военнослужащего, подорвавшегося на мине в Кяльбаджаре
2 января около 17:00 поступила информация о том, что военнослужащий срочной действительной военной службы N-ской воинской части Кяльбаджарского района Юсиф Эйниев получил ранения в результате взрыва противопехотной мины.
Как сообщили в воскресенье Day.Az в Генеральной прокуратуре Азербайджана, было установлено, что военнослужащему в военно-медицинском учреждении, куда его эвакуировали, поставили диагноз "взрывная травма, травматическая ампутация нижней трети левой ноги"
В настоящее время по факту ведется расследование в Кяльбаджарской военной прокуратуре.
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