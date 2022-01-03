Новогодняя уриноофтальмология: кто разрушил "часовню", под названием Армения?

Автор: Акпер Гасанов

Капусточка, конечно, дело хорошее, но в доме надо держать и мясные закуски. Этот совет главного героя кинокомедии "Ширли-мырли" полезно запомнить и претворить в жизнь немалому числу армянских сатирических фантастов или фантастических сатириков, именующих себя политологами. Потому, что только злоупотреблением алкогольными напитками, без закуски вовсе или при её малом количестве, можно объяснить их новогодние бредни.

Не то, чтобы я надеялся, что все звучащая из РА ахинея останется в году минувшем, но на существенное сокращение ее количества все же рассчитывал. В конце концов, даже медведей учат на велосипеде кататься, даже царь зверей лев по команде дрессировщика прыгает в цирке с места на место. Так что, суровая данность момента, казалось бы должна отрезвить даже самых отчаянных армянских политических наперсточников.

Но, нет. Политическая клоунада продолжается в режиме нон-стоп. Меняются только те, кто выходит на арену, дабы потешить публику. На сей раз она увидела и услышала шоу в исполнении некоего Гагика Амбаряна. Он считает себя политологом, хотя больше там от уриноофтальмолога. В том смысле, что готов он отрицать очевидное, хоть в глаза ему ... все это показывай.

Чем конкретно недоволен Гагик? Он начал рассуждать о результатах опроса, который в конце 2021 года компания MPG LLC, официальный представитель исследовательской компании Gallup International Association, провела в Армении. Одним из вопросов был: "Как как вы относитесь к установке азербайджанских блокпостов на трассах Горис - Кафан, Кафан - Чакатен?"․

"3% респондентов относятся к этому положительно, а 7,6% - затруднились с ответом на вопрос", - пишет Г.Амбарян на своей странице в Facebook и добавляет, что нормальный армянин не может положительно оценивать или относиться безразлично к этому вопросу. Уже забавно, потому что армян, оказывается, нужно делить на нормальных и ненормальных.

Какая-то внутривидовая сегрегация от Гагига Амбаряна. Жду теперь продолжения рассуждений на эту тему, с подробным рассказом про бракованных и не бракованных армян. А также детализации по теме нормальности и ненормальности армян. Кого, на каком основании, на какой гарантированный срок можно считать нормальным, а кто не подходит под эту категорию хоть тресни?!

Что делать с теми, кто определен, как не нормальный армянин, положена ли им высылка из страны, лишение пенсии и заработной платы с последующим определением в места не столь отдаленные или в медицинское заведение для страдающих психическими заболеваниями?! Соответственно, непонятно, положены ли армянам нормальным талоны для усиленного питания, бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатное же посещение общественных туалетов?!

В общем, задал Гагик задачку сложную. При этом, он решил не останавливаться на озвучивании одного шокирующего результата своего умозаключения. "Получается, что 10,6% участвующих в этом опросе, были азербайджанцами. Это пятая колонна, которая поддерживает антиармянскую политику Никола", - негодует Амбарян.

Как, услышав такое, не вспомнить фразу героя кинокомедии "Ширли-мырли"?

Впрочем, вспоминается и фраза из другого кинофильма, из гайдаевской кинокомедии "Кавказская пленница". Главный герой которой, Шурик, интересуется: "А часовню тоже я развалил?". Ему отвечают: "Нет, это было до вас". Вот и тут, "часовню", под названием Армения, развалили вовсе не азербайджанцы. Это сделали сами армяне. Причем, давно, тридцать лет назад.

Поверив в бред таких, как Гагик, они выходили на улицы Еревана и кричали "миацум". Они считали себя вправе претендовать на чужие земли, жить мифами, а не реальностью. Они поддерживали карабахских сепаратистов, двое из которых даже стали президентами РА. Они уверили сами себя в том, что армянская армия "непобедима", что они являются "нацией воинов", тогда как азербайджанцы - "нация торговцев".

И даже в ходе 44-дневной войны, когда наша армия ежедневно освобождала все новые и новые населенные пункты, разного рода армянские уриноофтальмологи трещали про "победу армянской армии", убеждали своих сограждан, что "взята Гянджа". А потом, когда оказалось, что все это ложь и чушь, когда выяснилось, что от армянской армии почти ничего не осталось, началась беготня по Еревану в поисках Никола Пашиняна.

Ему хотели навалять за вынужденно подписанное заявление от 10 ноября 2020 года. Обладающий хорошо развитым инстинктом самосохранения Воваевич, временно выпал из поля зрения общественности. В итоге, наваляли Арарату Мирзояну, который потом был вознагражден за полученные травмы назначением главой МИД Армении. На итоги 44-дневной войны, впрочем, все это никак не повлияло.

Другое дело, что все большее число армян начало это понимать и признавать. Кто-то из них, осознав новые реалии, навсегда покинул страну, а кто-то решил тихо грустить. Напомню данные опроса, проведенного Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International и исследовательским холдингом "Ромир", уточнив, что индекс счастья - это разница между довольными и недовольными жизнью.

По этому показателю Армения (+ 20 п.п.) заняла седьмое место с конца. То есть, в РА живут одни из самых несчастных людей в мире. Ждать от них чего-то иного, кроме вынужденного согласия на новые реалии, противостоять которым у Армении нет никаких возможностей, могут только сатирические фантасты или фантастические сатирики, именующие себя политологами. Короче говоря, им тоже не мешало бы закусывать после изрядного потребления алкоголя.