https://news.day.az/politics/1422715.html Азербайджан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о равномерном распределении вакцин
Азербайджан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о равномерном распределении вакцин
Азербайджан горд, что поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о равномерном распределении вакцин.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации, размещенной в понедельник на странице в Twitter представительства Азербайджана при ООН.
"Азербайджан горд, что поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о равномерном распределении вакцин и продолжит свою ведущую роль в качестве председателя Движения неприсоединения в глобальных усилиях по обеспечению безопасной, эффективной и доступной вакцинации для каждого человека в любой части мира", - говорится в публикации.
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