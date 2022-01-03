Азербайджан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о равномерном распределении вакцин

Азербайджан горд, что поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о равномерном распределении вакцин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации, размещенной в понедельник на странице в Twitter представительства Азербайджана при ООН.

"Азербайджан горд, что поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о равномерном распределении вакцин и продолжит свою ведущую роль в качестве председателя Движения неприсоединения в глобальных усилиях по обеспечению безопасной, эффективной и доступной вакцинации для каждого человека в любой части мира", - говорится в публикации.