Идёт работа над «единым пакетом» восстановления коммуникаций между Азербайджаном и Арменией

Разблокирование всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе является одним из важнейших направлений в работе по нормализации отношений Азербайджана и Армении. По сути, речь идет о возможности для обеих стран извлекать конкретную практическую выгоду от мирного сосуществования. Россия - непосредственный участник этого процесса.

Как передает Day.Az, об этом в интервью ТАСС сказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"На саммите в Москве 11 января 2021 года лидеры России, Азербайджана и Армении договорились о создании Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран. В рамках этого механизма проделана важная подготовительная работа для восстановления как железнодорожного, так и автомобильного сообщения в регионе. В настоящее время "дошлифовывается" единый "пакет"", - заявил он.

Руденко считает, что такой подход обеспечит устойчивость принимаемым решениям.

"Необходимый импульс текущей совместной работе придали соответствующие договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи 26 ноября. Ориентируемся на скорейшее завершение проработки параметров совместных инфраструктурных инициатив и выход на запуск конкретных проектов", - резюмировал Андрей Руденко.