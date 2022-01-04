Как Франция боролась с автономиями на своей территории

Автор: Гасан Меликов

В последние несколько лет, в основном, после прихода к власти нынешнего президента Пятой республики, мы стали свидетелями агрессивной кампании со стороны политических кругов и СМИ Франции в адрес Азербайджана, в центре которой были заявления и политические акции в пользу признания сепаратистского режима в Карабахском регионе Азербайджана. Разумеется, эти заявления и акции, предпринимаемые как оппозиционными (в открытой и провокационной форме), так и властными кругами (в основном, косвенно, но иногда и в прямой форме), только у самых наивных наблюдателей могли создать иллюзию того, что Франция действительно озабочена защитой принципа самоопределения для национальных меньшинств.

Не вдаваясь в политические мотивы такого поведения, которые для многих из нас очевидны, рассмотрим кратко вопрос о том, как сама Франция решала вопросы автономий на своей территории, как регулировала вопросы сосуществования территорий с этнически и лингвистически неоднородным населением. Этот небольшой исторический экскурс позволит нам сделать вывод о том, насколько двулична и лицемерна французская политическая и интеллектуальная элита в данном вопросе.

Ещё со времён абсолютной монархии и вплоть со сегодняшних дней характерной чертой французской государственности была и остаётся крайняя централизация административной системы и укрепление территориальной целостности. Как чиновники королей в период V-XVIII вв., так и префекты в современной Франции были и остаются озабочены только одним - защитой интересов, соответственно, короны и президента, борьбой со своеволием аристократии и контролем за местной властью. Красной линией внутренней и внешней политики Франции с V (Франкское королевство) до XXI века было обеспечение политического единства крайне пестрой в этническом, культурном и языковом отношении страны. Для пресечения любых сепаратистских поползновений правившие королевские династии и президенты всех Пяти французских республик стремились сохранить за собой право не только на принятие чрезвычайных решений, но и на максимальное унифицирование административно-территориального устройства французского государства.

Французская революция 1789 года, вожди диктатуры, наполеоновская и последующие империи, Республики от Первой до Пятой настолько были озабочены административно-территориальной и судебной централизацией, что последовательно упраздняли старинные провинции и их названия, стирали их границы вместе с их обычаями, традициями, диалектами. В итоге страна была поделена на обезличенные административные единицы - департаменты, их прежние имена были заменены на названия по сугубо географическим признакам рек, гор, долин, морей и даже океанов (Атлантические Пиренеи).

Яркий пример - французская страна Басков (Южная Страна, в отличие от испанской страны Басков, или Северной Страны). Баскские провинции сохраняли автономию и исторические названия вплоть до Французской революции, когда их права были подавлены более радикально, нежели в каком-либо другом регионе Франции. Нижние Пиренеи стали одним из первых 83 департаментов, созданных в марте 1790 года на основе французской страны Басков в ходе якобинской Административной реформы, уничтожившей исторические провинции. А вскоре и многие видные баски окончили свою жизнь на гильотине. В 1953 года студенты Университета Бильбао (Испания) создали подпольную организацию "Экин", поставившую своей целью объединение всех Баскских земель (в том числе Французской страны Басков) в единое суверенное государство. Под влиянием "Экина", во Франции в 1963 году зародилось баскское националистическое движение "Эмбата" ("Embata"), которое, естественно, было запрещено в 1974 году). В 1960-1990-ых гг. достаточно активным было сепаратистское движение на Корсике, где оно принимало форму как мирных акций, так террористических актов. Баскский и корсиканский сепаратизм многому "научили" Париж - теперь он предпочитает перестраховываться даже там (Эльзас), где отсутствует какая-либо угроза его территориальной целостности.

Любопытно, что реальный прорыв в сфере децентрализации Франции был сделан только в эпоху президента Миттерана (1981-1995), то есть почти через двести лет после Великой французской революции. В 1981-1983 гг. им был принят ряд законов, в том числе закон от 2 марта 1982 года о правах и свободах коммун, департаментов и регионов. Важно отметить, что этот процесс административной децентрализации продолжался и после Миттерана - в период президенства Жака Ширака (1995-2007), Николя Саркози (2007-2012), Франсуа Олланда (2012-2017) и продолжается до сих пор. Яркий пример - нормативные документы и постановления 2018 года, жестко регламентирующие права и обязанности органов местного самоуправления в области внешних связей.

Многие французские правительства объявляли децентрализацию приоритетом своей деятельности, но ни одно из них никогда не ставило под вопрос территориальное единство и границы Франции. Все реформы были жестко привязаны к конституции 1958 года, провозгласившей, что ее территории является "единой и неделимой". Вопрос об автономии тех или иных регионов по этническому и культурно-языковому признакам всегда решался в пользу единства французского государства: Бретань, Эльзас, Атлантические Пиренеи (страна Басков, в 1969 году Нижние Пиренеи были переименованы в Пиренеи Атлантические) и Корсика имеют тот же статус, что и все другие регионы и департаменты Франции.

Более того, административно-территориальная реформа Франсуа Олланда 2014-2016 года, в соответствии с которой на базе 22 прежних регионов было образовано 13 новых, привела к тому, что независимые регионы Эльзас и Лотарингия вообще "потеряли" как свои исторические названия, так и статус регионов. Они вошли в состав нового региона Гранд-Эст (Великий Восток) и были поделены, соответственно, на два и четыре департамента. Вместо региона с названием "Эльзас" сегодня на карте Франции можно найти два департамента, которые называются Верхний Рейн и Нижний Рейн. С басками и корсиканцами все более-менее ясно - там есть движение, пусть и слабое, за независимость и отделение от Франции. Но чем провинился Эльзас? Французские власти видимо решили, что так спокойнее. Мало ли что, вдруг в Страсбурге вспомнят о принципе самоопределения и провозгласят независимость. Или этот регион аннексирует соседняя Германия.

Один из ведущих российских специалистов по Франции Юрий Рубинский, автор более 300 научных работ по этой стране, отмечал в связи с этим, что формирование единой французской нации происходило не снизу, а сверху, "путём централизованной деятельности государства, которое стремилось нивелировать местные различия, чтобы избежать опасности сепаратизма, нередко подогреваемого извне и чреватого угрозой распада страны". Поэтому, считает он, понятия "нация" и "государство" являются во Франции по сути синонимами. Отсюда, по его мнению, "такие традиционные черты французской государственности, как стремление к централизации и строгому единообразию, исключающему любые формы федерализма или даже автономии на национальной почве". Именно это и произошло со страной Басков, Эльзасом и Лотарингией.

Вновь отметим - хотя за прошедшие с революции 1789 года более двух веков Франция сменила множество режимов, базовый принцип "единого и неделимого" государства, граждане которого равны перед законом вне зависимости от этнической и конфессиональной принадлежности, всегда оставался в силе.

Кстати, термин "национальное меньшинство" вообще исключён из официального употребления. Политические лидеры Франции правового фланга возмущаются тем, что в Турции курды называются турками, но в самой Франции эльзасцы, баски, корсиканцы и бретонцы официально называются французами, а не собственными этнонимами. А любые попытки внести в анкетные данные вопрос об этническом происхождении и родном языке вызывают протесты в печати, называющей такую практику расизмом.

Здесь возникает вопрос: а как же это сочетается с тем фактом, что Франция разрешила проведение референдума о независимости в Алжире и Новой Каледонии? Ответ прост. Во-первых, эти территории никогда не были французскими до их завоевания и колонизации, и их судьба должна решалась в рамках процесса деколонизации. Во-вторых, в первом случае Де Голль сначала провёл референдум в самой Франции и спросил свой народ о том, согласен ли он с тем, чтобы в Алжире был проведён референдум о независимости. И лишь после того, как французы ответили: "да, пусть Алжир уходит с миром и как можно скорее, дай Бог ему здоровья и благополучия", власти провели второй референдум на территории самого Алжира.

А в случае с Новой Каледонией ситуация ещё проще - там за время вековой колонизации число французских колонистов настолько превысило численность коренного населения, что гарантированно обеспечивало Парижу нужный результат при любом референдуме. Хотя в последние месяцы ситуация там обострилась настолько, что даже успешные для Парижа итоги трёх референдумов (итоги третьего канаки - коренное население, не признали) не гарантируют стабильность и лояльность данной, пока французской, территории. И сегодня, как показывает анализ французской печати, в Париже всерьёз озабочены тем, что в долгосрочной перспективе Франция не сможет сохранить контроль за этой заморской территорией перед лицом наступательной экспансионистской политики Китая в Тихоокеанском регионе. Кстати, кандидат в президенты Валери Пекресс, которая недавно нелегально посетила Ханкенди и регулярно выступает в поддержку армянского сепаратизма, недавно очень жестко и патриотично выступила в поддержку французской принадлежности Новой Каледонии, подвергнув критике нерешительность нынешнего правительства в этом вопросе.

Франция никогда не стеснялась в средствах, в том числе и незаконных, при отстаивании своих интересов и своего территориального единства. Но это ее внутреннее дело. Поэтому посоветуем французским политикам всех политических ориентаций, слева-направо, поменьше давать ненужные советы тем, кто в них не нуждается, не вмешиваться в наши внутренние дела и не мешать нам защищать территориальное единство нашей страны методами законными.