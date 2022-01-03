Самую большую выгоду от протянутой Президентом Ильхамом Алиевым руки мира получит Армения

Главное - протянуть руку в ответ на протянутую Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым руку мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hürriyet, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Самую большую выгода от этого получит Армения. Отношения "Азербайджан-Армения", "Азербайджан-Турция", а затем шестисторонние отношения обеспечат стабильность в Кавказском регионе. Вот текущая цель", - отметил Акар.

Отвечая на вопрос о том, протянула ли Армения руку в ответ, министр сказал: "Армения вступила на этот путь, осознавая необходимость возвращения к миру и стабильности. Наша мечта - создать атмосферу стабильности и мира на Кавказе. Считаем, что дискуссии по Зангезурскому и Лачинскому коридорам найдут свое решение".