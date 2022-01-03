Иран приветствует прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией

Тегеран приветствует прогресс в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Мы надеемся, что другие вопросы между странами также будут решены мирным путем в рамках международных принципов и права для мира и стабильности в регионе. Иран приветствует и открытие коммуникаций", - сказал глава Ирана.