https://news.day.az/politics/1422945.html Иран приветствует прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией
Иран приветствует прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией
Тегеран приветствует прогресс в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией.
Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Мы надеемся, что другие вопросы между странами также будут решены мирным путем в рамках международных принципов и права для мира и стабильности в регионе. Иран приветствует и открытие коммуникаций", - сказал глава Ирана.
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