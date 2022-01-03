https://news.day.az/politics/1422954.html Чавушоглу и Блинкен обсудили события на Кавказе
Чавушоглу и Блинкен обсудили события на Кавказе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в понедельник телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, передает Day.Az.
Отмечается, что в ходе переговоров, которые прошли в преддверии встреч НАТО и ОБСЕ, были обсуждены напряженность активизация стратегического механизма (по нормализации отношений между Анкарой и Вашингтоном - прим. ТАСС), двусторонние отношения между Турцией и США, события в Судане, Эфиопии и на Кавказе.
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