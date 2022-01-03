Чавушоглу и Блинкен обсудили события на Кавказе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в понедельник телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, передает Day.Az.

Отмечается, что в ходе переговоров, которые прошли в преддверии встреч НАТО и ОБСЕ, были обсуждены напряженность активизация стратегического механизма (по нормализации отношений между Анкарой и Вашингтоном - прим. ТАСС), двусторонние отношения между Турцией и США, события в Судане, Эфиопии и на Кавказе.