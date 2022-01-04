Коллективный Сасунян: кто и как развел армян США?

Автор: Акпер Гасанов

Это было аккурат перед окончанием 2021 года. Член Палаты представителей Конгресса США, давний лоббист Армении Фрэнк Паллоне весьма своеобразно прокомментировал Закон о национальной обороне (NDAA) на 2022 финансовый год, предусматривающий расходы на оборонные нужды в размере 770 миллиардов долларов, подписанный президентом США Джо Байденом.

В своем Twitter конгрессмен написал, что закон содержит в себе весьма важные элементы, касающиеся Турции и Азербайджана. "Закон о национальной обороне, который подписал Байден, включает важные положения, направленные на привлечение Турции и Азербайджана к ответственности за военные преступления ", - уверял Паллоне.

Проармянский, ангажированный американский политик обещает быть последовательным в том, чтобы требуемые доклады максимально точно зафиксировали факты "преступлений". О том, что он несет ахинею, заботливо развешивая на уши армян новогоднюю лапшу, было понятно априори. Ведь Азербайджан и Турция не совершали никаких "преступлений" против Армении.

Это Армения, игнорируя международное право и резолюции ООН, более четверти века удерживала под оккупацией 20% территорий Азербайджана. Это премьер-министр РА Никол Пашинян делал заявления, превратившие дальнейшие переговоры по мирному урегулирования карабахского конфликта в бессмысленную трату времени. Это, на тот момент, министр обороны Армении Давид Тоноян утверждал, что "новая война - новые захваченные территории Азербайджана".

А сама 44-дневная война велась на территории Азербайджана, а не Армении. Весь мир, включая США, признавали и признают территориальную целостность нашей страны. Иначе и быть не могло, ибо Азербайджан вошел в ООН в рамках своих советских границ, которые включают все территории, что РА более четверти века удерживала под оккупацией. Стало быть, у США, равно как и любой другой страны мира, просто нет оснований в чем-то обвинять Баку и Анкару.

Война ни дня не велась на территории Армении. А вот с территории РА в ходе 44-дневной войны наносились удары по мирным Гяндже, Барде, Мингечевиру и иным городам, в результате чего погибло множество азербайджанских стариков, женщин, детей. За одно это против Армении и ее руководства нужно вводить санкции. Как следовало их вводить ранее, за годы оккупации азербайджанских территорий.

Говорю это все к тому, что усилий армянского лобби США хватило на то, чтобы против РА не было введено санкций, хотя страна-оккупант этого заслуживала, но их потуг просто не может хватить на то, чтобы санкции за несуществующие "преступления" были введены против Азербайджана и Турции. Другое дело, что армянскую диаспору могут развести, пообещав нечто нереализуемое.

Так и произошло. Не знаю, насколько обогатился Фрэнк Паллоне и иные проармянские американские политики, но сейчас всем им придется услышать в свой адрес много неприятного от своих армянских друзей. К примеру, от носителя фамилии, которая очень эротично звучит для привыкших говорить по-русски. Имею ввиду редактора и издателя газеты The California Courier Арута Сасуняна.

"Байден не сдержал свое предвыборное обещание. Это вызвало большой гнев среди американцев армянского происхождения", - заявил он в интервью "Русарминфо". Арут Сасунян отметил, что армянская община США разочарована действующим президентом Соединенных штатов Джо Байденом.

"Байден не сдержал свое предвыборное обещание. Он заявил, что США прекратят оказывать Азербайджану военную помощь. Но Байден оставил закон в силе, что вызвало большой гнев среди американцев армянского происхождения", - сетует носитель комично-сексуальной фамилии.

И в его словах звучит настоящее отчаяние. По его мнению, в ближайшее время со стороны США не стоит ожидать серьезных шагов или изменений, поскольку опыт прошлых лет показывает, что поддержка Армении ограничивается лишь призывами и заявлениями. Бинго! До американских армян кажется начинает доходить, что их мечты и иллюзии не имеют к реальности никакого отношения.

Реалии же таковы, что Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной войне на своей территории, принудив к миру оккупантов, заставив премьер-министра РА поставить подпись под итогами войны. После чего никакой президент США, либо иной страны мира просто не вправе предъявлять официальному Баку какие-то претензии. Это очевидная вещь.

Очевидно и то, что после победы Азербайджана в нашем регионе сложилась новая конфигурация. И теперь уже Армения и Турция договариваются между собой, налаживая отношения, делая это все с согласия Азербайджана и с учетом наших интересов. В этих условиях только очень оторванные от реалий персонажи могут ждать от Джо Байдена каких-то шагов против Азербайджана и Турции. Но, как видим, такие персонажи в рядах армян США есть. Их глупость и наивность давно и выгодно монетизируют разного рода американские конгрессмены, вроде Паллоне. Которые, будучи наедине с собой, вправе сказать, что "без лоха и жизнь плоха".