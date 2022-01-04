При поддержке Фонда Гейдара Алиева дети с ограниченными возможностями здоровья выступили на Expo 2020 Dubai

В павильоне Азербайджана на всемирной выставке Expo 2020 Dubai при поддержке Фонда Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ состоялся показ танцевальной постановки "Bədənimin danışacaq hekayəsi var" компании инклюзивного перформанса DanceAbility Azerbaijan, передает Day.Az.

Напомним, что в декабре прошлого года между Фондом Гейдара Алиева и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) был подписан меморандум о взаимопонимании.

Меморандум предусматривает реализацию до конца 2025 года в Азербайджане различных проектов в сферах раннего развития детей, инклюзивного образования, развития подростков и молодежи.

В рамках работ, проводимых в этом направлении, концертная программа на Expo 2020 Dubai танцевальной группы в составе детей с ограниченными возможностями здоровья была с интересом встречена посетителями всемирной выставки.

В национальном павильоне Азербайджана, созданном при организации Центра Гейдара Алиева на всемирной выставке Expo 2020 Dubai, регулярно проводятся мероприятия и концертные программы, охватывающие различные сферы. Выставка продлится до 31 марта 2022 года.