Закир Гасанов посетил воинскую часть Сил спецназа - ФОТО
По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в рамках реформ в армейском строительстве, направленных на повышение уровня боевой и морально-психологической подготовки, а также на дальнейшее улучшение социально-бытовых условий личного состава, продолжается строительство новых военных объектов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны.
Четвертого января министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили воинскую часть Сил специального назначения.
Сначала были возложены цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева на территории воинской части и мемориалу в память о шехидах.
Министр осмотрел несколько военных объектов, строящихся на территории воинской части.
Командующий силами специального назначения генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев доложил министру обороны о работе, проводимой в воинской части.
Гасанов дал соответствующие поручения по качественному проведению и своевременному завершению строительных работ.
На встрече с личным составом министр отметил, что глава государства высоко ценит мужество и героизм спецназовцев в Отечественной войне.
Глава ведомства дал соответствующие указания о готовности в любой момент исполнить приказ Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.
В заключение Гасанов вручил группе отличившихся на службе военнослужащих ценные подарки и пожелал им успехов в дальнейшей службе.
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