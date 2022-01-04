Закир Гасанов посетил воинскую часть Сил спецназа

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в рамках реформ в армейском строительстве, направленных на повышение уровня боевой и морально-психологической подготовки, а также на дальнейшее улучшение социально-бытовых условий личного состава, продолжается строительство новых военных объектов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны.

Четвертого января министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили воинскую часть Сил специального назначения.

Сначала были возложены цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева на территории воинской части и мемориалу в память о шехидах.

Министр осмотрел несколько военных объектов, строящихся на территории воинской части.

Командующий силами специального назначения генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев доложил министру обороны о работе, проводимой в воинской части.

Гасанов дал соответствующие поручения по качественному проведению и своевременному завершению строительных работ.

На встрече с личным составом министр отметил, что глава государства высоко ценит мужество и героизм спецназовцев в Отечественной войне.

Глава ведомства дал соответствующие указания о готовности в любой момент исполнить приказ Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

В заключение Гасанов вручил группе отличившихся на службе военнослужащих ценные подарки и пожелал им успехов в дальнейшей службе.