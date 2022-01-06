Как и в Азербайджане, так и в России находятся политики, которые для достижения собственных целей или отрабатывая заказ третьей стороны делают провокационные заявления, которые призваны нанести вред российско-азербайджанским отношениям. У неискушенных обывателей может сложиться неверное представление, будто бы такие политики констатируют реальность. Хочу отметить, что провокационные заявления некоторых политиков РФ в адрес Азербайджана не являются позицией Кремля.

Об этом Day.Az сказал российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков, комментируя провокационные высказывания главы Либеральной Демократической партии РФ Владимира Жириновского в адрес Азербайджана.

"Реальность же такова, что Баку сегодня - самый надежный партнер Москвы в регионе, между лидерами наших государств - конструктивный и открытый диалог, народы наших стран связывают многолетние культурно-исторические и семейные связи. Достаточно напомнить, что русские в Азербайджане - один из крупнейших по численности после титульного этносов республики", - отметил он.

Как подчеркнул наш собеседник, нынешнее руководство Азербайджана не просто продолжило политику Общенационального лидера Гейдара Алиева по сохранению в стране русского языка, русской культуры и Православия, но и способствует развитию.

"Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева оказывает поддержку школам, имеющим русский сектор обучения, востребованность которых с каждым годом растет, равно как и число азербайджанских студентов в российских вузах. Растущая аудитория и у русскоязычных СМИ Азербайджана, в т.ч. вещающих на русском языке рейтинговых телеканалов.

Нелишним будет напомнить, что и спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, доктор филологических наук Сахиба Гафарова - дипломированный преподаватель русского языка и литературы, знание которых в современном Азербайджане по-прежнему высоко ценится и способствует карьере как в политике, так и в экономике, где сотрудничество наших стран охватывает все больше секторов, а товарооборот демонстрирует стабильный рост.

К слову, официальный сайт Милли Меджлиса, равно как официальные сайты Президента и Правительства Азербайджанской Республики имеет полноценную версию на русском языке", - резюмировал Виталий Арьков.

Абдул Керимханов