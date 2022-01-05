Отчет ANAMA по итогам работы за прошлый месяц

ANAMA обнародовало информацию об операциях по очистке от мин, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, с 1 по 30 декабря в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах были обнаружены 16 противопехотных и 92 противотанковые мины, 555 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

Сообщается, что от мин и НРБ было очищено 419.2 гектара территории.