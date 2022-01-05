https://news.day.az/politics/1423464.html Отчет ANAMA по итогам работы за прошлый месяц
Отчет ANAMA по итогам работы за прошлый месяц
ANAMA обнародовало информацию об операциях по очистке от мин, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, с 1 по 30 декабря в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах были обнаружены 16 противопехотных и 92 противотанковые мины, 555 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).
Сообщается, что от мин и НРБ было очищено 419.2 гектара территории.
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