Франция уделит внимание региональному развитию в Агдаме

"Азербайджан зарекомендовал себя как одно из самых светских государств мусульманского мира".

Как передает Day.Az, об этом заявил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс в новогоднем поздравлении.

Французский дипломат отметил, что по сравнению с прошлым годом, 2022 год обещает лучшие перспективы для Азербайджана. По его словам, перспектива возможного мира с Арменией никогда не была столь убедительной, конкретизируется проект по возвращению на родные земли лиц, покинувших свои места, цены на нефть и газ приемлемы для Азербайджана, отношения Баку с крупными соседями и основными зарубежными партнерами в целом являются позитивными.

З.Гросс также сказал, что связи между Европейским Союзом и Азербайджаном за последний год еще более укрепились. Он отметил, что 27 государств Европейского Союза предлагают Азербайджану углубленное сотрудничество с конкретными обязательствами для установления региональной связи, устойчивого развития, диверсификации экономики. Это сотрудничество может и должно служить более суверенной Европе и Азербайджанской Республике, которые сталкиваются с большими международными вызовами.

Коснувшись пропаганды мира, безопасности и прогресса на Южном Кавказе, посол выразил уверенность в том, что в 2022 году президент его страны продолжит прилагать усилия в этом направлении.

"В 2022 году Франция уделит внимание развитию сотрудничества, в том числе в вопросах разминирования территорий, оказания содействия в установлении лиц, пропавших в ходе Первой Карабахской войны и в реализации в Агдаме проекта по региональному развитию, обновлению водной и энергетической сетей".

Посол Франции подчеркнул, что Азербайджан восстановил свою экономику, пришедшую в упадок после развала Советского Союза, и в настоящее время располагает ресурсами для строительства более инклюзивного и демократического общества: "Азербайджан обладает возможностями, позволяющими путем реализации инициативы о подписании мирного договора с Арменией, объединения усилий в борьбе с климатическими изменениями и коронавирусом, стать гарантом региональной и международной безопасности за счет охраны биоразнообразия, пропаганды прав женщин".