https://news.day.az/politics/1423544.html Азербайджанские мастера искусства приняли участие в "Dubay Ekspo 2020" - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские мастера искусства приняли участие в "Dubay Ekspo 2020" - ФОТО - ВИДЕО
На всемирной выставке "Dubay Ekspo 2020" в павильоне Азербайджана состоялся концерт "Odlar Yurdundan musiqi", организованный Центром Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az, мировую, азербайджанскую классическую и национальную музыку представили Джейла Сеидова на скрипке, Наргиз Алиева на фортепиано и Сахиб Пашазаде на таре.
Посетители Всемирной выставки также с большим интересом встретили концертную программу в исполнении Низами Алиева и Раджи Гусейнова на фортепиано в национальном павильоне.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре