Азербайджанские мастера искусства приняли участие в "Dubay Ekspo 2020"

На всемирной выставке "Dubay Ekspo 2020" в павильоне Азербайджана состоялся концерт "Odlar Yurdundan musiqi", организованный Центром Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, мировую, азербайджанскую классическую и национальную музыку представили Джейла Сеидова на скрипке, Наргиз Алиева на фортепиано и Сахиб Пашазаде на таре.

Посетители Всемирной выставки также с большим интересом встретили концертную программу в исполнении Низами Алиева и Раджи Гусейнова на фортепиано в национальном павильоне.