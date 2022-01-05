https://news.day.az/politics/1423553.html Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ранении группы военнослужащих
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ранении группы военнослужащих
Информация о якобы ранении группы военнослужащих азербайджанской армии, оставшихся под снежной лавиной, которая распространена в соцсетях, является ложной, говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
"Также сообщаем, что сегодня в 17.40 в результате потери управления военной машиной получили легкие ранения военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Абдуллаев Джейхун Гусейн оглу и солдат Гасанзаде Сулейман Али оглу. Угрозы жизни обоих военнослужащих нет. Еще раз обращаясь к представителям СМИ, рекомендуем не распространять непроверенную информацию", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре