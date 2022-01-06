https://news.day.az/politics/1423602.html Посольство Азербайджана в Казахстане обратилось к гражданам
Посольство Азербайджана в Казахстане обратилось к гражданам
Посольство Азербайджана в Казахстане обратилось к азербайджанским гражданам, проживающим в Казахстане, в связи с событиями в этой стране.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, посольство рекомендовало гражданам следить за официальной информацией и держаться подальше от мест массового скопления людей.
Посольство заявило, что не получало никаких сообщений о том, что граждане Азербайджана пострадали во время акций протеста в Казахстане.
Отметим, что власти Казахстана на фоне массовых погромов в стране объявили режим чрезвычайного положения.
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