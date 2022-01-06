Михаил Гусман о советнике президента США по нацбезопасности в эфире "Эха Москвы"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "49 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".

Передача была посвящена советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану.

Day.Az представляет вниманию читателей видеозапись передачи.