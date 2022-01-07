Пусть Симоньян сначала Армению на кириллицу переведёт, а потом за другие народы берётся

Главному редактору МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян следует для начала перевести Армению на кириллицу, а потом за другие народы браться.

Об этом сказал Day.Az известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко, комментируя провокационную публикацию Маргариты Симоньян касательно событий, происходящих в Казахстане.

Напомним, что в то время как первые лица РФ говорят о желании поддерживать дружеские отношения со всеми соседями, Марго решила привнести в повестку тему вражды. Одиозная армянская пропагандистка, постоянно на международном уровне позорящая имидж России и наносящая ущерб ее государственным интересам, выступила на своем Telegram-канале с антиказахским заявлением, ставя Казахстану условия в обмен на помощь подавить массовые беспорядки и мародерства, в числе которых - возвращение кириллицы и объявление русского языка вторым государственным.

"А в Армении кириллицу не надо ввести, уважаемая Маргарита Симоновна? Масштабнее надо мыслить, масштабнее...", - прокомментировал известный политолог эту дешевую попытку прикрытия Марго, которая пытается прикинуться чуть ли не главной защитницей всего русского, переживает за Россию, больше чем сами русские, чтобы продолжать грабить российский бюджет.

Касаясь вопроса царящих в армянском обществе антитюркских настроений на фоне беспорядков и мародерства в Казахстане, злорадных и оскорбительных публикаций в армянском сегменте соцсетей и призыва не отправлять армянских солдат в составе миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан, Максим Шевченко сказал, что лучшим ответом на этот злобный армянский шум будет не обращать на него внимания.

"Казахи - храбрый и гордый народ. Они все слышат и ничего не забывают", - отметил российский политолог.

То же самое наш собеседник пожелал делать и азербайджанскому народу.

"Надо просто, как говорит Президент Азербайджана Ильхам Алиев, делать дело: осваивать освобожденную территорию как можно качественнее и быстрее", - сказал Шевченко.

Талех Агавердиев