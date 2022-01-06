Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях

По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева продолжается работа по повышению профессионализма личного состава в азербайджанской армии.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в 2022 учебном году планируется участие наших военнослужащих в более чем 30 международных учениях и соревнованиях.

Участие в "Eternity - 2022", "EFES - 2022", "Нерушимое братство - 2022", "Зима - 2022", "Международных армейских играх - 2022" и в других международных учениях и соревнованиях будет способствовать расширению знаний и повышению навыков наших военнослужащих за счет обмена опытом.

Кроме того, в нынешнем году предусмотрено участие наших военнослужащих в различных международных семинарах и конференциях.