Минобороны и аппарат омбудсмена Азербайджана подписали план совместных мероприятий

В Азербайджане министерство обороны и аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмен) подписали план совместных мероприятий на 2022 год, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно плану, определены время и места, а также ответственные лица для проведения предусмотренных мероприятий.

В ходе мероприятий, которые планируется организовать в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях министерства обороны, будет проведен ряд встреч в связи с защитой прав военнослужащих, изучением ситуации в сфере защиты прав человека, заслушаны доклады и проведен обмен мнениями по различным темам.