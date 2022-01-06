Азербайджанские псевдооппозиционеры используют события в Казахстане в своих корыстных целях

К сожалению, ожидания по поводу событий в Казахстане оправдались, и проявление силы, стоящей за этими процессами, не заставило себя долго ждать. Потерпевшая сокрушительное по итогам второй Карабахской войны Армения решением премьер-министра Никола Пашиняна ввела "миротворцев" в Казахстан. Та самая Армения, которая "прославилась" дезертирством десятков тысяч своих военнослужащих. Такого не то что братскому народу, но и врагу не пожелаешь.

Об этом Day.Az сказал политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

Проводя исторические паралллели, эксперт напомнил о беспощадных массовых политических репрессиях в Казахстанской ССР со стороны члена "Дашнакцутюна" Левона Мирзояна в отношении казахского народа.

"Тогда такие как Мирзоян пытались установить "армянскую диктатуру" в рамках СССР. Сегодня армяне хотят реализовать свои коварные планы в составе ОДКБ. Таким образом, армяне в очередной раз проявили свою подлую сущность. Занимаясь подстрекательством, они пытаются воплотить в жизнь свои грязные планы и нездоровые амбиции.

Прискорбно видеть, что Казахстан, будучи одной из стремительно развивающихся государств Центральной Азии, попал в столь трудное положение. Не сомневаюсь, что наши граждане искренне опечалены происходящими беспорядками и желают благополучия братской стране", - подчеркнул он.

По его словам, к сожалению среди азербайджанских псевдооппозиционеров есть некоторые личности, которые пытаются использовать катастрофу в братской стране в своих корыстных целях, посылая ложные сигналы общественности и разжигая радикализм.

"Эти псевдооппозиционеры даже готовы пожертвовать Карабахом, чтобы реализовать свои грязные намерения. Политическое мировоззрение этих недалеких людей, которые днем ​​и ночью только и знают, что лить воду на мельницу врага в социальных сетей, оставляет желать лучшего. Их примитивная способность оценивания происходящих в мире процессов в очередной раз проявились на фоне событий в Казахстане. Псевдооппозиционеры показали, что уровень их мышления остался на уровне ниже плинтуса", - заключил Эльчин Мирзабейли.

Абдул Керимханов