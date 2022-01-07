Обгоревшие машины и автобусы...

Мародеры всю ночь жгли автомобили и автобусы в самом центре третьего по величине города Казахстана - Шымкента.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, последствия произошедшего запечатлены на видео, опубликованном в соцсетях.

На представленных кадрах видны обгоревшие остовы автомобилей и автобуса. При этом никаких мародеров на площади уже не наблюдается, территорию контролируют правоохранители.

Стоит отметить, что в Шымкенте массовые протесты хоть и идут, но не с таким ожесточением, как в Алматы.