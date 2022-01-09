День солидарности азербайджанцев в Израиле

В Культурном Центре "Бейт Зрубавель" города Ришон-ле-Цион прошел праздничный концерт в честь Дня солидарности азербайджанцев мира, передает Day.Az со ссылкой на aziznews.com.

Художественным руководителем проекта и гвоздем программы выступила член правления "АзИз", израильская оперная дива Камелия Йоффе.

Собравшихся в этот вечер выходцев из Азербайджана поздравила руководитель туристического представительства Азербайджана в Израиле Джамиля Талыбзаде. Д.Талыбзаде вручила проф. Л.Эппельбауму медаль, которой удостаиваются наиболее известные выпускники Азербайджанского государственного Института нефти и промышленности. Лев Виленович Эппельбаум геолог, геофизик, профессор Тель-Авивского университета, автор 380 научных работ, включая 9 книг и 150 статей, имеет награды за научные достижения Евросоюза и России. В ответном слове Л.В.Эппельбаум выразил благодарность за награду и сказал, что с особой честью носит имя почётного профессора родного ВУЗа.

В праздничном концерте приняли участие популярная ведущая израильского государственного радио КАН-РЕКА Виктория Долинская и аспирантки тель-авивской музыкальной академии имени Бухмана-Меты, скрипачки Гямяр Кямярли. Приятной неожданностью стал замечательный дебют юной Линды Гончаровой.

Программа концерта была составлена из популярных произведений азербайджанских композиторов Т.Гулиева, Ф.Амирова, Ниязи, У.Гаджибейли и сопровождался видеорядом специально подготовленным Камелией Йоффе к этому вечеру.

Завершая вечер президент международной ассоциации Израиль - Азербайджан "АзИз" Лев Спивак поздравил всех собравшихся с Новым Годом и Днем солидарности Азербайджанцев мира и пожелал мира и процветания всем собравшимся и обеим нашим родинам: Израилю и Азербайджану.