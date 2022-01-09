https://news.day.az/politics/1424801.html Организация тюркских государств окажет всевозможную поддержку Казахстану
Организация тюркских государств окажет всевозможную поддержку Казахстану
Турция окажет всевозможную поддержку Казахстану.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Мы надеемся, что Казахстан скоро достигнет стабильности, мира и спокойствия. Мы, Турция и Организация тюркских государств, окажем всемерную поддержку в этом направлении".
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