Организация тюркских государств окажет всевозможную поддержку Казахстану

Турция окажет всевозможную поддержку Казахстану.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы надеемся, что Казахстан скоро достигнет стабильности, мира и спокойствия. Мы, Турция и Организация тюркских государств, окажем всемерную поддержку в этом направлении".