Армения и миротворцы?

Как известно, Армения отправила в Республику Казахстан 100 военнослужащих в составе коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности.

Однако, проведенные опросы показывают, что это решение руководства Армении вызывает смех даже у граждан этой страны, передает Day.Az со ссылкой на видеосюжет телеканала Xəzər TV, посвященный этой теме.

В сюжете отмечается, что, на самом деле, подобная реакция граждан Армении вполне оправдана. Действительно, как потерпевшая разгромное поражение армия могла быть направлена в Казахстан? Дезертирство армянских солдат и офицеров уже стало притчей во языцех, но при этом раздавленная и проигравшая Армения говорит о направлении миротворческой миссии. Возникает вопрос: как бежавшие с поля боя армянские солдаты будут охранять мир и порядок в Казахстане?

Ну как мир - военнослужащим, отправленным из Армении, было поручено контролировать колхозы и рынки в Казахстане. На самом деле, в этом тоже прослеживается символичная ирония: солдатам побежденной армии поручили защищать рынки. Ведь что еще, какой важный регион можно им доверить после этого?!

Армянский народ также обеспокоен вводом войск в Казахстан. Даже рядовые армяне, ссылаясь на итоги Второй Карабахской войны пишут в соцсетях, что армянские военнослужащие и на этот раз опозорятся, попав в плен и в Казахстане. Жители Еревана в целом считают, что для Армении непостижимо посылать миротворцев в другую страну.

Армения, политика и цель которой с самого начала своего существования - оккупировать, вторгаться, красть, похоже, решила на этот раз реализовать свою оккупационную миссию под прикрытием "миротворческой". Но какой в этом смысл?! История все помнит, и от фактов не убежишь. Хоть Казахстан сам раскрыл свои двери для миротворцев, но Армении не помешало бы иметь хоть каплю совести и самоуважения.

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