Армяне приступают к активизации войны против тюркского мира

Автор: Байрам Эльшадов

Как мы сообщали ранее, армянское лобби устами главного редактора МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, воспользовавшись беспорядками в Казахстане, взяло на себя смелость выдвигать ультиматум суверенному государству от имени России.

Но, видимо, этого оказалось недостаточно, и они решили взять на вооружение одного из главных лжецов 44-дневной войны, мифотворца на зарплате у Арама Габриэлянова, идейного развешивателя лапши на уши армянской общественности Семена Пегова, который запомнился своими фейками из Гадрута. На этот раз рыжий недожурналист был направлен в Казахстан.

Очевидно, что этот продажный пропагандист, оставаясь верным себе, будет заниматься активизацией информационной войны против тюркского мира. На что уже указывает тон его первых сообщений из Казахстана. Так, Пегов заявил, что внештатный корреспондент все той же симоньяновской Russia Today Станислав Обищенко был "жестко задержан" казахстанскими военными в Алматы. Но, как сообщила позднее супруга самого корреспондента, это была обычная проверка (что вполне объяснимо, с учетом нынешней ситуации в Казахстане), по завершению которой его отвезли обратно в гостиницу.

Однако прославившемуся фейкомету подойдет любой повод, чтобы развернуть свою провокационную поджигательскую деятельность, чему мы уже ни раз становились свидетелями. Его руками армянское лобби неоднократно пыталось столкнуть Азербайджан, Турцию и Россию, распространяло ложную информацию о ходе 44-дневной войны, которая даже отдаленно не соответствовала действительности

Пегов заработал себе репутацию посмешища, раздувая липовые надежды армян на победу своими фейковыми новостями, взятыми с потолка. Все помнят, как он, едва ли не мамой и Арамом Габриэляновым клялся, что Гадрут не взят нашими войсками, когда флаг Азербайджана уже развевался над этим освобожденным городом. Лгал он и про то, что "Шуша находится под контролем армянской стороны", когда азербайджанская армия уже освободила и этот город. А потом он сам же рассказал, как стремительно бежал ереванский спецназ, "спешно пакуя вещмешки и улепетывая на своих личных тачках", при приближении азербайджанской армии.

Представители армянского лобби выступают в роли провокаторов и намеренно пытаются обострить отношения России с соседями. На этот раз очередь, увы, дошла до Казахстана. Учитывая то, насколько армяне обижены на казахов, поддерживавших Азербайджан во время 44-дневной войны, все становится на свои места.

Проиграв свою карабахскую авантюру, мировое армянство решило выместить злобу на казахах и развернуть широкомасштабную агиткампанию против тюркского мира. Однако, как и прежде, их грязные планы потерпят фиаско, ибо мировое сообщество уже научилось отличать армянские фейки от правды.