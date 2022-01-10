В Физули обнаружены брошенные армянами ракетные комплексы

В результате очередных контрольно - профилактических мероприятий сотрудники Физулинского РОП обнаружили на территории района оружие и боеприпасы на брошенных армянами военных позициях, сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отметим, что на позициях обнаружены два пулемета, два противотанковых управляемых ракетных комплекса типа "Фагот" и "Корнет", четыре гранаты, три обоймы к автомату, 18 различных видов снарядов, 317 патронов различного калибра.