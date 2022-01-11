Потомки армянского палача казахского народа обвиняют Казахстан в неблагодарности

Автор: Лейла Таривердиева

О якобы цивилизационной роли армянства в истории человечества много сказано и написано. Человечество уже проинформировано о том, кому "обязано". Но некоторые его представители нет-нет да забывают об этом, и армяне каждый раз вынуждены заново рассказывать тем или иным народам о том, чья заслуга в том, что они, эти народы, спустились с деревьев, научились грамоте и начали стричь ногти. Да если бы не армяне, большая часть человечества до сих пор жила бы в пещерах, объяснялась жестами и гонялась за мамонтами...

В эти дни, когда братский Казахстан сотрясают драматические события, в армянстве посчитали нужным напомнить о своей якобы цивилизационной роли для казахского народа. "Актуальность" этой темы возникла в связи с направлением армянских, как бы странно это не звучало, миротворцев в Казахстан в составе сил ОДКБ. В этом факте наши соседи увидели некую великую миссию по "спасению" казахов, после которой те должны быть обязаны армянам до конца своих дней. Заполнившая соцсети и звучащая в экспертных комментариях ересь повторяет слово в слово ту чушь, которую распространяли армянские СМИ, соцсети и диаспора несколько лет назад, когда в Алматы собрались переименовать одну из центральных улиц, носившую имя армянского палача Левона Мирзояна.

В 2015 году, после того, как раскрылись новые подробности преступной деятельности первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Левона Мирзояна в 30-х годах прошлого века, было принято решение удалить имя негодяя с лица столицы и дать улице имя известного казахского ученого Каныша Сатпаева. Узнав об этом, диаспора пустилась во все тяжкие, устроила информационную бомбардировку, пытаясь объяснить казахам, что именно Мирзоян принес им культуру и цивилизацию. А до того... Конечно же, это было оскорблением казахского народа, и не будь казахи культурным и толерантным народом, армянской диаспоре пришлось бы очень туго. Тем более, что армяне ведут себя в Казахстане плохо, с презрением относясь к титульной нации и пытаясь расширить свое влияние в стране.

В январе отмечается своеобразная годовщина трагедии казахского народа, ведь именно в этом месяце в 1933 году палач Мирзоян был назначен в Казахстан. Как утверждают историки, это был один из самых жестоких палачей сталинской эпохи. В период его правления были репрессированы более 110 тысяч казахстанских граждан, более 25 тысяч расстреляны. Но этого ему показалось мало, и он обратился в Москву с просьбой "дать Казахстану дополнительный лимит по антисоветскому элементу в количестве 5000 человек, из коих по первой категории 2000 человек и по второй категории 3000 человек". Отметим, что "первая категория" означает расстрел.

Армяне утверждают, что своей нынешней государственностью казахи обязаны Левону Мирзояну (так же, кстати, как белорусы обязаны большевику Мясникяну, который, оказывается, основал Республику Беларусь). "Трон, на котором восседает Назарбаев, основал Левон Мирзоян. Либо у них напрочь отсутствует понятие благодарности, либо они вообще не в курсе своей истории", - писали ранее армяне в соцсетях и говорили их эксперты на страницах СМИ, проклиная Казахстан за поддержку Азербайджана и препятствия, чинимые тогдашним главой страны Назарбаевым армянским интересам в ОДКБ.

Сегодня казахов снова обвиняют в неблагодарности. Армяне смеют заговаривать об участии их военнослужащих в "спасении" казахской государственности, имея в виду незаконную операцию ОДКБ. Но даже в составе объединенного контингента они уже продемонстрировали полную профнепригодность. Достаточно взглянуть на фото отправляющейся в Казахстан разношерстной компании, называемой армянскими миротворцами, чтобы понять всю несерьезность понятия "вооруженные силы Армении" вообще. А на днях соцсети и российские СМИ облетела новость о задержании на блокпосту в Уральске автомобиля с армянскими номерами. Багажник авто был набит боеприпасами, холодным оружием, краденными из магазинов гаджетами и одеждой. Все это было собрано хитроумными армянами-мародерами во время беспорядков. Любят наши соседи половить рыбку в мутной воде, потому как в прозначной у них ничего не ловится.

Известный казахский писатель Бекет Карашин пару лет назад написал статью под названием "У нас живут дашнаки?", в которой коснулся и темы преступлений Мирзояна и армянства в истории казахского народа.

"В начале гражданской войны отряды армянских дашнаков возглавили борьбу с басмачеством в Средней Азии. Они зверствовали, расстреливая тысячи безвинных людей тюркского происхождения, вырезая даже женщин, детей и стариков. От них досталось всем нациям Туркестана; киргизам, туркменам, казахам, узбекам, уйгурам и т.д. В основе этих зверств лежала именно идеология армянского фашизма, направленная именно против тюрков!

В 1933 году Мирзоян назначается первым секретарем Компартии Казахстана и продолжателем дела Голощекина по голодомору местного населения, в результате которого от голода погибли миллионы казахов. Но этого для армянского душегуба показалось мало, и он развернул свою деятельность по репрессиям самого передового слоя нашей нации. От его рук погибли Сакен Сейфуллин, Магжан Жумабаев, Ахмет Байтурыснов и тысячи других великих сынов казахского народа", - говорится в статье.

Так что благодарить казахам Мирзояна не за что. А вот армянам есть за что благодарить казахский народ - за незлопамятность и терпимость даже к тем, кто желал тебе зла.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский аналитик, глава Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов:

"К сожалению, последние события показали, что Армения опять готова играть негативную роль в истории казахского народа. По первому же призыву она выразила готовность принять участие в процессах, которые вряд ли оставят позитивный след в памяти казахского народа. Негативно в Казахстане будут вспоминать в том числе и вклад армянского контингента в происходящее сегодня. Казахский народ еще раз убедился, что Армения и армяне как сто лет назад, так и сейчас играли и играют негативную роль в его истории и процессах, идущих в Казахстане.

Если кто-то в Армении или Казахстане не знает, напомню, что Мирзоян запомнился в истории Казахстана как кровавый палач, уничтоживший в годы репрессий тысячи представителей национальной интеллигенции, казахстанскую элиту, военные кадры. Вот и все его "заслуги" перед Казахстаном.

Этот деятель был активным проводником и идеологом геноцида тюркских народов и занимался "расчисткой" пространства для расширения ареала обитания армянства. До назначения в Казахстан он работал в Азербайджане и был одним из организаторов и участников мартовского геноцида азербайджанцев 1918 года. В 20-х годах он предпринимал усилия по "очищению" Баку и прилегающих территорий от азербайджанского населения. Его бесчинства прекратились только после жалобы Нариманова Сталину. Однако Мирзоян не остался не у дел - он был назначен возглавить Казахстан.

В 2015 году, наконец, его имя было удалено с лица казахской столицы. Одна из центральных улиц, носившая до этого имя этого палача, была переименована и теперь носит имя известного ученого Каныша Сатпаева, который действительно внес огромный вклад в казахскую государственность и науку. Например, известно, что именно он в 1935 году, исследуя Джезказганскую область, обнаружил камень с надписью, оставленный Тамерланом в 1391 году во время похода в казахскую степь. Это очень важный факт для истории тюркских народов.

Левон Мирзоян закончил жизнь так же, как и большинство палачей сталинской эпохи - был арестован, подвергнут пыткам и расстрелян. Не за геноцид азербайджанцев и казахов, конечно, но все же..."