Организация тюркских государств обсудит ситуацию в Казахстане

По предложению Турции, председательствующей в Организации тюркских государств, 11 января состоится внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц и стран-наблюдателей в организации.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Участники заседания, которое будет организовано в формате видеоконференции, обсудят события в Казахстане, отмечается в сообщении.