https://news.day.az/politics/1425226.html Организация тюркских государств обсудит ситуацию в Казахстане - ДАТА
Организация тюркских государств обсудит ситуацию в Казахстане - ДАТА
По предложению Турции, председательствующей в Организации тюркских государств, 11 января состоится внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц и стран-наблюдателей в организации.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении МИД Турции.
Участники заседания, которое будет организовано в формате видеоконференции, обсудят события в Казахстане, отмечается в сообщении.
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