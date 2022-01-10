https://news.day.az/politics/1425254.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам деятельности за прошедшую неделю на освобожденных от оккупации территориях страны.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство, с 5 по 8 января в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены шесть противопехотных и шесть противотанковых мин, а также 68 неразорвавшихся боеприпасов.
В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 57,1 гектара, говорится в сообщении агентства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре