https://news.day.az/politics/1425339.html Эрдоган утвердил меморандум о взаимопонимании между Турцией и Азербайджаном по поставкам газа
Эрдоган утвердил меморандум о взаимопонимании между Турцией и Азербайджаном по поставкам газа
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики и природных ресурсов Турции и министерством энергетики Азербайджана по поставкам природного газа.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение опубликовано в официальном вестнике турецкого правительства - Resmi Gazete.
Меморандум был подписан 22 декабря 2021 года в Баку.
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