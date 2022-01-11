Эрдоган утвердил меморандум о взаимопонимании между Турцией и Азербайджаном по поставкам газа

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики и природных ресурсов Турции и министерством энергетики Азербайджана по поставкам природного газа.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение опубликовано в официальном вестнике турецкого правительства - Resmi Gazete.

Меморандум был подписан 22 декабря 2021 года в Баку.