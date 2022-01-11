Подразделения азербайджанской армии приведены в состояние боеготовности

Согласно плану боевой подготовки, в азербайджанской армии прошли командно-штабные учения на местности с привлечением соединения, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделения, поднятые по учебно-боевому сигналу, были сосредоточены в назначенных районах и приведены в состояние боеготовности с развертыванием на территории органов управления.

Основная цель проведения учений заключается в совершенствовании деятельности штаба и взаимодействии между подразделениями при приведении воинской части в различные состояния боеготовности, а также в повышении навыков командиров по управлению подразделениями в бою и оперативному принятию решений.

Личный состав успешно выполнил поставленные на учениях задачи, говорится в сообщении минобороны Азербайджана.